Данилова Дарья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Смирнова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1913 или 1914
Отец ребёнка: Данилов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Долгова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1923 или 1924
Дочь: Лысенко Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шибанова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно