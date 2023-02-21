Данилова Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Дарья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Смирнова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1913 или 1914

Сын: Данилов Иван Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Долгова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1923 или 1924

Дочь: Лысенко Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шибанова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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