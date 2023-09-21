Шевяков Еразм Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевяков Еразм Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевеков Константин Аввакумов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1889

Дочь: Шевякова Наталья Еразмова

Мать ребёнка: Шевякова Елизавета Герасимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевяков Никифор Еразмов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевякова Екатерина Еразмова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевякова Елизавета Герасимова

Смерть
Неизвестно
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