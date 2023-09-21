Шевяков Еразм Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевеков Константин Аввакумов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1889
Дочь: Шевякова Наталья Еразмова
Мать ребёнка: Шевякова Елизавета Герасимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевякова Екатерина Еразмова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно