(Рыбинцева) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
20.02.1914 ст.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦКАЯ В БОЛЬШИХ ЛУЖНИКАХ. Хранится в ЦГА Москвы Москва. Замоскворецкий сорок. Фонд №2121, опись №2, ед. хр. 221, стр. 102 1914г. Запись 16 Татьяна (в честь мученицы Татьяну праздн. церков... Показать все
Смерть
Неизвестно