(Рыбинцева) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыбинцева) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Между 1888 и 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1914 ст.

Отец: Рыбинцев Михаил Иванович

Мать: Рыбинцева Евгения Федоровна

ЦЕРКОВЬ ТРОИЦКАЯ В БОЛЬШИХ ЛУЖНИКАХ. Хранится в ЦГА Москвы Москва. Замоскворецкий сорок. Фонд №2121, опись №2, ед. хр. 221, стр. 102 1914г. Запись 16 Татьяна (в честь мученицы Татьяну праздн. церков... Показать все
Смерть
Неизвестно
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