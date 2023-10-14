Василий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1850
Отец: Василий Тимофеев
Мать: Ксения Семенова
Рождение ребёнка
1873
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
31.03.1883
Сын: Георгий Васильев
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
24.07.1885
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
04.11.1890
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
17.07.1894
Сын: Илья Васильев
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Иванова
Смерть
Неизвестно