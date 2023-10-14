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Василий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1850

Отец: Василий Тимофеев

Мать: Ксения Семенова

Рождение ребёнка
1873

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Рождение ребёнка
1875

Сын: Тимофеев Иван Васильев

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Рождение ребёнка
31.03.1883

Сын: Георгий Васильев

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Рождение ребёнка
24.07.1885

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Рождение ребёнка
04.11.1890

Сын: Тимофеев Михаил Васильев

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Рождение ребёнка
17.07.1894

Сын: Илья Васильев

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Иванова

Смерть
Неизвестно
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