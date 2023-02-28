Котова (Обалтосова) Агафия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Обалтосов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1794
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1794
Отец ребёнка: Котов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Котов Семен Павлович
Отец ребёнка: Котов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Котов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Котов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1810
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Котов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Котов Ефим Павлович
Отец ребёнка: Котов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Котов Иван Павлович
Отец ребёнка: Котов Павел Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно