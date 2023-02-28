Котова (Обалтосова) Агафия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Обалтосова) Агафия Федоровна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Обалтосов Федор

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1794

Муж: Котов Павел Леонтьевич

Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1794

Сын: Котов Никифор Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Леонтьевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Сын: Котов Семен Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Леонтьевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Котов Никита Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Леонтьевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Котов Василий Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Леонтьевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1810

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Котов Павел Леонтьевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Котов Ефим Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Леонтьевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Котов Иван Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Леонтьевич

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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