Нигматуллин Хайбрахман
Место рожденияд.Калмыково Бураевский р-н Башкирии
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1928
Сын: Нигматуллин Фарит Хайбрахманович
Мать ребёнка: Нигматуллина Марфуга Абдулловна
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нигматуллина Марфуга Абдулловна
?
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie80644260/
Нагматулин Хайбрахман красноармеец Дата рождения __.__.1900 Место призыва Бураевский РВК, Башкирская АССР, Бураевский р-н д.КалмыковоВоинская часть 266 сп 93 сд 3 УкрФ ( 266 сп, 93 сд, 3 УкрФ ) Дата п... Показать все
Смерть
Неизвестно
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?