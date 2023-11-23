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Каменская Михаил Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Каменский Николай Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Анисимова

Рождение ребёнка
02.11.1788

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Анисимова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Каменский Федор Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Анисимова

Рождение ребёнка
02.02.1793

Дочь: Голикова Павла Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Анисимова

Ярославская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1795

Сын: Каменский Евгений Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Анисимова

Рождение ребёнка
01.02.1797

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Анисимова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Каменский Иезекииль Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Анисимова

Рождение ребёнка
27.03.1805

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Анисимова

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Анисимова

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Каменок Мышкинского уезда
Смерть
1814
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