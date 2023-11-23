Каменская Михаил Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Каменский Николай Михайлов
Мать ребёнка: Прасковья Анисимова
Рождение ребёнка
02.11.1788
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Анисимова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Прасковья Анисимова
Рождение ребёнка
02.02.1793
Дочь: Голикова Павла Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Анисимова
Ярославская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1795
Сын: Каменский Евгений Михайлов
Мать ребёнка: Прасковья Анисимова
Рождение ребёнка
01.02.1797
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Анисимова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Каменский Иезекииль Михайлов
Мать ребёнка: Прасковья Анисимова
Рождение ребёнка
27.03.1805
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Анисимова
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Каменок Мышкинского уезда
Смерть
1814