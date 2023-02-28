Журавлёв Василий Герасимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1897 ст.
Дочь: Журавлёва Анна Васильевна
Мать ребёнка: Журавлёва Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
20.02.1899 ст.
Мать ребёнка: Журавлёва Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
19.02.1901 ст.
Дочь: Журавлёва Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Журавлёва Фёкла Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно