Журавлёв Василий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёв Василий Герасимович

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Место рождения

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.02.1897 ст.

Дочь: Журавлёва Анна Васильевна

Мать ребёнка: Журавлёва Фёкла Васильевна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.02.1899 ст.

Сын: Журавлёв Иван Васильевич

Мать ребёнка: Журавлёва Фёкла Васильевна

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.02.1901 ст.

Дочь: Журавлёва Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Журавлёва Фёкла Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлёва Фёкла Васильевна

Смерть
Неизвестно
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