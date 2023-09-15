Елкина (Елкина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкина (Елкина) Евдокия Петровна

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.02.1897 ст.

Дата смерти

18.07.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1897 ст.

Отец: Елкин Петр Адрианович

Мать: Елкина Ирина Иосифовна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
25.02.1897 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Смерть
18.07.1897 ст.
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
20.07.1897 ст.
на устроенном при месте кладбище
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