Елкина (Елкина) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения22.02.1897 ст.
Дата смерти18.07.1897 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1897 ст.
Отец: Елкин Петр Адрианович
Мать: Елкина Ирина Иосифовна
Крещение
25.02.1897 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Смерть
18.07.1897 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
20.07.1897 ст.
на устроенном при месте кладбище