Спиридонова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 17.03.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.03.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1989
Сын: Спиридонов Дмитрий
Отец ребёнка: Спиридонов Михаил
Рождение ребёнка
14.08.1993
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Спиридонов Михаил
Развод
Неизвестно
Муж: Спиридонов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридонов Михаил