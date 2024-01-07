Спиридонова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 17.03.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.03.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1989

Сын: Спиридонов Дмитрий

Отец ребёнка: Спиридонов Михаил

Рождение ребёнка
14.08.1993

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Спиридонов Михаил

Развод
Неизвестно

Муж: Спиридонов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Михаил

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