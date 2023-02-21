Парава Исламова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Азрафка
Отец ребёнка: Антон Тарасов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Антонова
Отец ребёнка: Антон Тарасов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исай Антонов
Отец ребёнка: Антон Тарасов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Тарасов
Смерть
Неизвестно