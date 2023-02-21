Парава Исламова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парава Исламова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Азрафка

Отец ребёнка: Антон Тарасов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Антонова

Отец ребёнка: Антон Тарасов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исай Антонов

Отец ребёнка: Антон Тарасов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Тарасов

Смерть
Неизвестно
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