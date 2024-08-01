Щепин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Щепин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеголева (Щепина) Зоя
Мать ребёнка: Щепина (Чемоданова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щепина) Антонина
Мать ребёнка: Щепина (Чемоданова) Мария
Бракосочетание
27.10.1896
Рождение ребёнка
11.10.1897
Сын: Щепин Иван
Мать ребёнка: Щепина (Чемоданова) Мария
Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно