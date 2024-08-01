Щепин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Щепин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеголева (Щепина) Зоя

Мать ребёнка: Щепина (Чемоданова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щепина) Антонина

Мать ребёнка: Щепина (Чемоданова) Мария

Бракосочетание
27.10.1896

Жена: Щепина (Чемоданова) Мария

Рождение ребёнка
11.10.1897

Сын: Щепин Иван

Мать ребёнка: Щепина (Чемоданова) Мария

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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