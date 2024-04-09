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Евдоким Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Дети

Около 1733 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1742 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Яков Анисимов

Мать: Меланья Сидорова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Петр Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Григорий Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Дмитрий Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Козьма Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1759

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