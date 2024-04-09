Евдоким Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Яков Анисимов
Мать: Меланья Сидорова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Петр Евдокимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Григорий Евдокимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Дмитрий Евдокимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Козьма Евдокимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1759