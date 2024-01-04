Богайскова (Анучина) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богайскова (Анучина) Елена Николаевна

Место рождения

Железнодорожный

Дата рождения

07.05.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богайсков Алексей Вадимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богайсков Алексей Вадимович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Богайсков Алексей Вадимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богайсков Алексей Вадимович

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