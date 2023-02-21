Дивеевская (Милюкова) Марфа (Мария) Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивеевская (Милюкова) Марфа (Мария) Семёновна

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Место рождения

д. Малиновка, Дивеевский р-н, Нижегородская обл.

Дата рождения

22.02.1810

Дата смерти

02.09.1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1810

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Малиновка, Дивеевский р-н, Нижегородская обл.
Место жительства
С 1823 по 1829
Дивеево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.09.1829
Дивеево, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
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