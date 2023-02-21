Дивеевская (Милюкова) Марфа (Мария) Семёновна
Место рожденияд. Малиновка, Дивеевский р-н, Нижегородская обл.
Дата рождения22.02.1810
Дата смерти02.09.1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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