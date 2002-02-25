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Костин Александр Алексеевич

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Место рождения

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

30.07.1954

Дата смерти

25.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1954

Отец: Костин Алексей Александрович

Мать: Костина Анна Михайловна

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.01.1975

Сын: Костин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Костина Лариса Ивановна

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1982

Жена: Костина Лариса Ивановна

Смерть
25.02.2002
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Похороны
27.02.2002
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Отпевание проходило в храме Воскресения Христова, п. Важины. Отпевал священник Анатолий Лебедев
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