Костин Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1954
Дата смерти25.02.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1954
Рождение ребёнка
15.01.1975
Сын: Костин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Костина Лариса Ивановна
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1982
Жена: Костина Лариса Ивановна
Смерть
25.02.2002
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Похороны
27.02.2002
Отпевание проходило в храме Воскресения Христова, п. Важины. Отпевал священник Анатолий Лебедев