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Картузов Федор Владимирович
Картузов Федор Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.04.1967
Пол
Мужской
Отец
Картузов Владимир Федорович
1937 г.р.
Мать
Картузова Лидия Ильинична
1947 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1967
Отец:
Картузов Владимир Федорович
Мать:
Картузова Лидия Ильинична
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