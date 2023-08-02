Жантиева (Шанаева) Ибирхан Корнаковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Жантиев Тато Долатгиреевич
Отец ребёнка: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Жантиев Долат-Мурза Долат-Гиреевич
Отец ребёнка: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Жантиев Заурбек
Отец ребёнка: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Жантиев Дзанхот
Отец ребёнка: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жантиев Науруз
Отец ребёнка: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно