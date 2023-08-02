Жантиева (Шанаева) Ибирхан Корнаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиева (Шанаева) Ибирхан Корнаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Жантиев Тато Долатгиреевич

Отец ребёнка: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Жантиев Долат-Мурза Долат-Гиреевич

Отец ребёнка: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Жантиев Заурбек

Отец ребёнка: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Жантиев Дзанхот

Отец ребёнка: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Науруз

Отец ребёнка: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович

Смерть
Неизвестно
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