Семин (Образцов) Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти25.09.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1908
Дочь: Кантильянова Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Семина Дарья
Рождение ребёнка
29.12.1912
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Семина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Семина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семина Дарья
Смерть
25.09.1959