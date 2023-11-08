Семин (Образцов) Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семин (Образцов) Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

25.09.1959

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1908

Дочь: Кантильянова Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Семина Дарья

Рождение ребёнка
29.12.1912

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Семина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Семина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семина Дарья

Смерть
25.09.1959
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