Авдюшин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авдюшин Денис
Мать: Авдюшина Надежда
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Авдюшин Алексей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
17.08.1923
Сын: Авдюшин Степан
Мать ребёнка: ?
Юдинки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдюшин Василий
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдюшин Александр Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно