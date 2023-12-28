Авдюшин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдюшин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдюшин Денис

Мать: Авдюшина Надежда

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Авдюшин Алексей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
17.08.1923

Сын: Авдюшин Степан

Мать ребёнка: ?

Юдинки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдюшин Василий

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдюшин Александр Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдюшин Яков Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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