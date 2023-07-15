Пыленков Фадей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыленков Фадей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Фадеевна

Мать ребёнка: Пыленкова Горбушкина Евдокия Дуня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Фадеевич

Мать ребёнка: Пыленкова Горбушкина Евдокия Дуня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Фадеевна

Мать ребёнка: Пыленкова Горбушкина Евдокия Дуня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Фадеевна

Мать ребёнка: Пыленкова Горбушкина Евдокия Дуня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дюмина Пыленкова Валентина Фадеевна 1926

Мать ребёнка: Пыленкова Горбушкина Евдокия Дуня

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