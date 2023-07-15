Пыленков Фадей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Фадеевна
Мать ребёнка: Пыленкова Горбушкина Евдокия Дуня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Фадеевич
Мать ребёнка: Пыленкова Горбушкина Евдокия Дуня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Фадеевна
Мать ребёнка: Пыленкова Горбушкина Евдокия Дуня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Фадеевна
Мать ребёнка: Пыленкова Горбушкина Евдокия Дуня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дюмина Пыленкова Валентина Фадеевна 1926
Мать ребёнка: Пыленкова Горбушкина Евдокия Дуня