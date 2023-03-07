Гмызин Федор (Фетка) Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гмызин Федор (Фетка) Кириллов

Место рождения

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Гмызин Кирилл (Кирилко) Афонасьев

Мать: не указана

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Гмызин Антон (Онтонко) Федоров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Богоявленская, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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