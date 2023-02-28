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Шабайкин Максим Ефимович

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Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

20.11.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Шабайкин Ефим

Мать: ?

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шабайкин Филипп Максимович

Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ивановна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шабайкин Степан Максимович

Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ивановна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1855

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ивановна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Максимовна

Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ивановна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качалина Агафья Шабайкина

Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабайкина Анна Ивановна

Смерть
20.11.1856
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
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