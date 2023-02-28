Шабайкин Максим Ефимович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти20.11.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Шабайкин Ефим
Мать: ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шабайкин Филипп Максимович
Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шабайкин Степан Максимович
Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1855
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Максимовна
Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Качалина Агафья Шабайкина
Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабайкина Анна Ивановна
Смерть
20.11.1856