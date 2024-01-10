Хоменко Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменко Елена Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1979 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хоменко Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
16.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хоменко Михаил Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоменко Михаил Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Сумы, Сумська область
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