Хоменко Елена Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хоменко Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
16.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хоменко Михаил Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сумы, Сумська область