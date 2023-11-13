Ворганова Оксана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорганова Оксана Анатольевна

Ворганова Оксана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1972

Отец: Ворганов Анатолий

Мать: Мария Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close