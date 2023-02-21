Салмин Эдгар Friedrich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмин Эдгар Friedrich)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1906

Дата смерти

05.02.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Токарь завода "Красная звезда"
Смерть
05.02.1938
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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