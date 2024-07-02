Пятовская Евфимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1742
Отец ребёнка: Пятовский Иван Осипов
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1741
Отец ребёнка: Пятовский Иван Осипов
Кокшенгская четверть,Важский уезд, Вологодская губ
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1751
Дочь: (Пятовская) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Пятовский Иван Осипов
Кокшенгская четверть,Важский уезд, Вологодская губ
Рождение ребёнка
С 1753 по 1754
Сын: Пятовский Григорий Иванович
Отец ребёнка: Пятовский Иван Осипов
Смерть
1760
| Метрические книги церквей Важского уезда за 1760 год (Ф. 496 О. 6 Д. 1), стр. 683, 9 запись по порядку. | | Точной даты смерти и возраста не указано, вероятно 2-я половина года | Кокшенгская четвер... Показать все