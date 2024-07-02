Пятовская Евфимия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пятовская Евфимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1740 и 1742

Сын: Пятовской Илья Иванович

Отец ребёнка: Пятовский Иван Осипов

Рождение ребёнка
Между 1740 и 1741

Сын: Пятовской Осип Иванович

Отец ребёнка: Пятовский Иван Осипов

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Кокшенгская четверть,Важский уезд, Вологодская губ
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1751

Дочь: (Пятовская) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Пятовский Иван Осипов

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Кокшенгская четверть,Важский уезд, Вологодская губ
Рождение ребёнка
С 1753 по 1754

Сын: Пятовский Григорий Иванович

Отец ребёнка: Пятовский Иван Осипов

Смерть
1760
Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
| Метрические книги церквей Важского уезда за 1760 год (Ф. 496 О. 6 Д. 1), стр. 683, 9 запись по порядку. | | Точной даты смерти и возраста не указано, вероятно 2-я половина года | Кокшенгская четвер... Показать все

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