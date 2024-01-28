Капустин Корней Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капустин Антон Моисеевич
Мать: Капустина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1954
Сын: Капустин Василий Корнеевич
Мать ребёнка: Капустина (Костенко) Евдокия Никифоровна
Смерть
Неизвестно