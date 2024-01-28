Капустин Корней Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустин Корней Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Капустин Антон Моисеевич

Мать: Капустина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капустин Иван Корнеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капустина (Костенко) Евдокия Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Терешково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.02.1954

Сын: Капустин Василий Корнеевич

Мать ребёнка: Капустина (Костенко) Евдокия Никифоровна

Терешково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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