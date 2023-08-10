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Алина Пелагия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

29.12.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1867

Сын: Алин Петр Василиев

Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1872

Сын: Алин Андрей Василиев

Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин

Рождение ребёнка
09.01.1875

Сын: Савва Василиев

Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1877

Дочь: Ирина Василиева

Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин

Рождение ребёнка
1878

Сын: Алин Филипп Василиев

Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1882 ст.

Сын: Алин Косьма Василиев

Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саввин Василий Савельев/Саввин

Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
29.12.1882 ст.
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
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