Алина Пелагия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти29.12.1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1867
Сын: Алин Петр Василиев
Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин
Рождение ребёнка
15.08.1872
Сын: Алин Андрей Василиев
Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин
Рождение ребёнка
09.01.1875
Сын: Савва Василиев
Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин
Рождение ребёнка
06.05.1877
Дочь: Ирина Василиева
Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин
Рождение ребёнка
1878
Сын: Алин Филипп Василиев
Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин
Рождение ребёнка
31.10.1882 ст.
Сын: Алин Косьма Василиев
Отец ребёнка: Саввин Василий Савельев/Саввин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.12.1882 ст.