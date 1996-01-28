Деньгина Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деньгина Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Бендеры, Муниципий Бендеры

Дата рождения

28.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1996

Отец: Деньгин Дмитрий Сергеевич

Мать: Деньгина Светлана Валерьевна

Бендеры, Муниципий Бендеры
Образование
?.07.2013
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Средняя общеобразовательная школа № 42 им. Н.П. Гусева с углубленным изучением французского языка
Образование
?.07.2017
Москва, город федерального значения Москва
Военный Университет Министерства Обороны Российской Федерации. Лингвист (синхронный переводчик)
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