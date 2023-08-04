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Головкин Владимир
Головкин Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Головкин Петр Андреевич
1925 г.р.
Мать
(Самохвалова) Валентина
Дети
(Головкина) Надежда
1986 г.р.
(Головкина) Елена
1988 г.р.
Добавил:
ЛО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Головкин Петр Андреевич
Мать:
Валентина
Рождение ребёнка
04.11.1986
Дочь:
Надежда
Мать ребёнка:
Инна
Рождение ребёнка
25.06.1988
Дочь:
Елена
Мать ребёнка:
Инна
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