(Касаткина) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Немченко Василий
Рождение ребёнка
1963
Сын: Немченко Александр
Отец ребёнка: Немченко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Немченко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немченко Василий
Смерть
2006