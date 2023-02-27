(Касаткина) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Касаткина) Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Немченко Василий

Рождение ребёнка
1963

Сын: Немченко Александр

Отец ребёнка: Немченко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Немченко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немченко Василий

Смерть
2006
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