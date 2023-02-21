Юсупаев Даитбек Абдулмежидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юсупаев Айнутдин Даитбекович
Мать ребёнка: Юсупаева Гиччикыз Имамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юсупаев Пайзутдин Даитбекович
Мать ребёнка: Юсупаева Гиччикыз Имамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсупаева Марьям Даитбековна
Мать ребёнка: Юсупаева Гиччикыз Имамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсупаева Зумурут Даитбековна
Мать ребёнка: Юсупаева Гиччикыз Имамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсупаева Якут Даитбековна
Мать ребёнка: Юсупаева Гиччикыз Имамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсупаева Умукусюм Даитбековна
Мать ребёнка: Юсупаева Гиччикыз Имамовна
Смерть
Неизвестно