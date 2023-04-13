Ботвинникова (Риер) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботвинникова (Риер) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около ?.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Botvinnikov Lev Абрамович

Работа или профессия
Неизвестно
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