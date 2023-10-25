Огнерубова (Донюк) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнерубова (Донюк) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огнерубов Евгений Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.06.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огнерубов Евгений Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огнерубов Евгений Александрович

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