Огнерубова (Донюк) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огнерубов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
22.06.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огнерубов Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно