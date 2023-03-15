Мурадян (Крыжановская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурадян (Крыжановская) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Крыжановский Тимофей

Мать: Крыжановская Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурадян Андрик

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1980
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