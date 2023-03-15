Мурадян (Крыжановская) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1980
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Крыжановский Тимофей
Мать: Крыжановская Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурадян Андрик
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1980