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Покровский Антон Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1971

Отец: Покровский Игорь Борисович

Мать: Покровская Татьяна Николаевна

Бракосочетание
01.02.1991

Жена: Покровская Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
23.07.1991

Дочь: Кузнецова Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Покровская Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
06.10.1997

Сын: Покровский Евгений Антонович

Мать ребёнка: Покровская Ирина Владимировна

Бракосочетание
20.10.2012

Жена: Покровская Галина Владимировна

Рождение ребёнка
03.12.2013

Дочь: Покровская Мария Антоновна

Мать ребёнка: Покровская Галина Владимировна

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