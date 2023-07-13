Покровский Антон Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1971
Бракосочетание
01.02.1991
Рождение ребёнка
23.07.1991
Дочь: Кузнецова Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Покровская Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
06.10.1997
Сын: Покровский Евгений Антонович
Мать ребёнка: Покровская Ирина Владимировна
Бракосочетание
20.10.2012
Рождение ребёнка
03.12.2013
Дочь: Покровская Мария Антоновна
Мать ребёнка: Покровская Галина Владимировна