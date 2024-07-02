Архипкин Сергей Дмитриевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецАрхипкин ДмитрийНеизвестно г.р.
Супруги
Архипкина Надежда ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Афонина (Архипкина) Аграфена Сергеевна20.06.1910 г.р.
Архипкин Леонид СергеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архипкин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипкин Леонид Сергеевич
Мать ребёнка: Архипкина Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1910
Дочь: Афонина (Архипкина) Аграфена Сергеевна
Мать ребёнка: Архипкина Надежда Ивановна
Кутловы Борки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно