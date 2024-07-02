Архипкин Сергей Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Архипкин Сергей Дмитриевич

Автор
АБ
Борисенкова А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Архипкин ДмитрийНеизвестно г.р.
Супруги
Архипкина Надежда ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Афонина (Архипкина) Аграфена Сергеевна20.06.1910 г.р.
Архипкин Леонид СергеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипкин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипкин Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: Архипкина Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипкина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1910

Дочь: Афонина (Архипкина) Аграфена Сергеевна

Мать ребёнка: Архипкина Надежда Ивановна

Кутловы Борки, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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