Смыслов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смыслов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1897

Дата смерти

27.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1897

Отец: Смыслов Иван Андреевич

Мать: Смыслова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смыслова Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смыслова Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смыслова Александра Алексеевна

Смерть
27.04.1957
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