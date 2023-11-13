Смыслов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1897
Дата смерти27.04.1957
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1897
Отец: Смыслов Иван Андреевич
Мать: Смыслова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смыслова Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.1957