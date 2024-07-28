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Воспенников Анатолий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

28.07.2024

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Воспенникова (Захарова) Аксинья Потаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.07.2024

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