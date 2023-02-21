Ляличев Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Ляличев Иван
Мать: Ляличева Полина
Рождение ребёнка
26.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно