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Станоткин Гаврила Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Станоткин Карп Лукьянович

Мать: не указана

Военная служба
С 1894
В 1894 году был зачислен в казаки подготовительного разряда. В сентябре 1895 года по болезни согласно статейным спискам уволен во внутренне-служащий разряд.
Рождение ребёнка
01.07.1911

Сын: Станоткин Пётр Гаврилович

Мать ребёнка: Станоткина Степанида Степановна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станоткина Степанида Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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