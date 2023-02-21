Станоткин Гаврила Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Станоткин Карп Лукьянович
Мать: не указана
Военная служба
С 1894
В 1894 году был зачислен в казаки подготовительного разряда. В сентябре 1895 года по болезни согласно статейным спискам уволен во внутренне-служащий разряд.
Рождение ребёнка
01.07.1911
Сын: Станоткин Пётр Гаврилович
Мать ребёнка: Станоткина Степанида Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно