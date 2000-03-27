Верешкин Виктор
Место рождения
Дата рождения14.10.1925
Дата смерти27.03.2000
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1925
Отец: Верешкин Иван
Мать: Верешкина Пелагея
Рождение ребёнка
06.07.1951
Дочь: Новикова Лидия
Мать ребёнка: Верешкина Анна
Рождение ребёнка
23.07.1954
Сын: Верешкин Владимир
Мать ребёнка: Верешкина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верешкина Анна
Смерть
27.03.2000
Похороны
Неизвестно
кладбище на Красном Молоте за железной дорогой