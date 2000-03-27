Верешкин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерешкин Виктор

Верешкин Виктор

avatar

Место рождения

Кончино, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.10.1925

Дата смерти

27.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1925

Отец: Верешкин Иван

Мать: Верешкина Пелагея

Кончино, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1951

Дочь: Новикова Лидия

Мать ребёнка: Верешкина Анна

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1954

Сын: Верешкин Владимир

Мать ребёнка: Верешкина Анна

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верешкина Анна

Смерть
27.03.2000
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
кладбище на Красном Молоте за железной дорогой
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close