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Дурнов Степан Федосеев

Место рождения

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Дурнов Федосей Мартинов

Мать: Дурнова Прасковья Антонова

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Дурнов Савелий Степанов

Мать ребёнка: Дурнова Аксинья Яковлева

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дурнова Агафья Степанова

Мать ребёнка: Дурнова Аксинья Яковлева

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дурнов Илья Степанов

Мать ребёнка: Дурнова Аксинья Яковлева

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурнова Аксинья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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