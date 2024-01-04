Дурнов Степан Федосеев
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Дурнова Аксинья Яковлева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дурнова Агафья Степанова
Мать ребёнка: Дурнова Аксинья Яковлева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дурнов Илья Степанов
Мать ребёнка: Дурнова Аксинья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дурнова Аксинья Яковлева
Смерть
Неизвестно