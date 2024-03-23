Ананьева (Кучина) Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Кучина) Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кучина (Степина) Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
1996

Сын: Ананьев Никита Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.02.2004

Дочь: Ананьева Алиса Александровна

Отец ребёнка: не указан

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