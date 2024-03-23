Ананьева (Кучина) Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1974
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1974
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1996
Сын: Ананьев Никита Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.02.2004
Дочь: Ананьева Алиса Александровна
Отец ребёнка: не указан