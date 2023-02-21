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Остриков Герасим Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1874

Дата смерти

16.08.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1879 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1914

Дочь: Токарева Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Острикова Александра Васильевна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Острикова Александра Васильевна

Смерть
16.08.1947
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Дата записана со слов моей Бабушки. Пока официальных документов, подтверждающих правильную дату смерти не имеется
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