Остриков Герасим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1874
Дата смерти16.08.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1914
Дочь: Токарева Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Острикова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.1947
Дата записана со слов моей Бабушки. Пока официальных документов, подтверждающих правильную дату смерти не имеется