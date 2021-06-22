Пономарев Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1958
Дата смерти22.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарева Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Любовь
Смерть
22.06.2021