Пономарев Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1958

Дата смерти

22.06.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарева Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Любовь

Смерть
22.06.2021
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