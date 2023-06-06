Клюс Павел Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.2006
Дочь: Клюс Полина Павловна
Мать ребёнка: Клюс Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
22.04.2011
Дочь: Клюс Ксения Павловна
Мать ребёнка: Клюс Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
28.12.2021
Мать ребёнка: Клюс Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно