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Клюс Павел Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.2006

Дочь: Клюс Полина Павловна

Мать ребёнка: Клюс Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
22.04.2011

Дочь: Клюс Ксения Павловна

Мать ребёнка: Клюс Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
28.12.2021

Сын: Клюс Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Клюс Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюс Анастасия Александровна