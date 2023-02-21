Губин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

Около 1932 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губин Петр

Мать: Губина Глафира

Рождение ребёнка
25.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
28.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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