Маркичева Агафья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркичева Агафья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Маркичев Николай Петрович

Отец ребёнка: Маркичев Пётр Михеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Маркичев Пётр Михеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.06.1837 ст.

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Маркичев Пётр Михеевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркичев Пётр Михеевич

Смерть
Неизвестно
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