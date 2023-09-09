Маркичева Агафья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Маркичев Николай Петрович
Отец ребёнка: Маркичев Пётр Михеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Маркичев Пётр Михеевич
Рождение ребёнка
28.06.1837 ст.
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Маркичев Пётр Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно